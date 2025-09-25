Моя страна
На российском побережье нашли гигантского монстра

На берегу Курильских островов нашли морского монстра с гигантской конечностью
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Очевидцы нашли на берегу Курильских островов морского монстра. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Гигантское тело обнаружили на побережье острова Кунашир два месяца назад. Сначала, по словам местных жителей, это была мягкая субстанция. Позже они разглядели у загадочной находки крупную конечность, длина которой составляет около метра. Уточняется, что за все время пребывания туши на берегу медведи ни разу к ней не подошли.

Ранее в Магадане рыбаки вытащили загадочное существо из камбалы, которую поймали в Охотском море. Сообщалось, что тело неизвестного существа, напоминающего Чужого из популярного фильма ужасов, имело крупную голову, рот и зубы.

