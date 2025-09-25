Россия
На трассе на юге России нашли депутата без признаков жизни

На трассе в Краснодарском крае нашли депутата без признаков жизни
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

На юге России на трассе нашли депутата Тихорецкого районного Совета Краснодарского края Виталия Капустина без признаков жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По факту случившегося проводится проверка. Следователи сообщили изданию, что причины произошедшего не носят криминальный характер. Мужчине было 44 года. Помимо депутатской деятельности, он также занимал должность директора строительной компании ООО «Кубаньспецстрой».

Как пишет 93.RU, мужчину нашли висящим на дереве, а неподалеку стоял серый внедорожник. По словам очевидцев, руки мужчины были связаны сзади.

«Насколько глаза не подвели меня, руки как будто были привязаны сзади, за спиной. То есть человек так легко не залезет наверх, там деревья очень высокие, как в любых рощах», — рассказала собеседница издания.

Ранее сообщалось, что под окнами отеля в Москве нашли без признаков жизни человека, которого опознали как бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александра Федотова.

