14:31, 25 сентября 2025Наука и техника

Назван простой способ защиты от хронической боли

PAIN: Регулярные тренировки моторики делают нервную систему устойчивее к боли
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Регулярные тренировки моторики, например занятия музыкой, могут защитить мозг и тело от последствий хронической боли. К такому выводу пришли исследователи из Университета Ольборга и Гейдельбергского университета, опубликовавшие работу в журнале PAIN.

Ученые сравнили реакции мозга у музыкантов и людей без музыкальной подготовки во время моделирования продолжительной боли в мышцах руки. Участникам вводили фактор роста нервов, вызывающий несколько дней дискомфорт, и отслеживали активность кортикомоторных связей с помощью транскраниальной магнитной стимуляции.

Оказалось, что у музыкантов боль вызывала меньше нарушений в «карте движений» мозга и проявлялась слабее, чем у контрольной группы. Авторы объясняют это пластичностью мозга, формируемой за годы тренировок, — такой опыт делает нервную систему более устойчивой к стрессу и боли.

По мнению исследователей, данные открывают перспективы для разработки новых методов реабилитации: повторяющиеся движения и моторные тренировки могут снижать интенсивность хронической боли и помогать в восстановлении функций.

Ранее ученые показали, что радостная и мягкая музыка снижает симптомы укачивания, тогда как печальная почти не помогает.

    Все новости