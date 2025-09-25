Названа площадь взятой под контроль российскими войсками территории за сутки

Минобороны: Группировка войск «Юг» взяла под контроль 5,1 квадратный километр

Группировка войск «Юг» за сутки взяла под контроль 5,1 квадратный километр территории. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что российские войска улучшили положение по переднему краю, а также уничтожили две штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся вырваться из окружения.

«За сутки в данном районе освобождено 5,1 квадратных километра территории», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что российские войска взяли под контроль 115 зданий в городе Купянске Харьковской области. Помимо того, отметили в оборонном ведомстве, на данный момент завершается переход под контроль российских войск населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.