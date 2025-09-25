Окружение Киркорова прокомментировало иск против певца из-за долга по кредиту

Представитель Киркорова назвала недоразумением сообщения о его долге по кредиту

Пресс-секретарь народного артиста России Филиппа Киркорова Екатерина Успенская прокомментировала информацию об иске против исполнителя из-за долга по кредиту. Ее цитирует «Абзац».

«У нас в любом случае все судебные дела комментируют юристы. Они сейчас выясняют, что там за недоразумение вышло», — сообщила Успенская.

Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы получил иск против Киркорова. Как утверждается, АО «Социум Трейд» подал в суд на исполнителя из-за долга. В компании утверждают, что в 2020 году на имя Киркорова был оформлен кредит, однако артист не исполнил в полном объеме обязанность по возврату задолженности. Отмечается, что предварительное слушание по делу состоится 13 октября.