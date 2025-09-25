Культура
01:00, 25 сентября 2025Культура

На Филиппа Киркорова подали в суд из-за долга по кредиту

В Таганский суд Москвы поступил иск против Киркорова из-за долга по кредиту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Таганский районный суд Москвы получил иск против российского певца Филиппа Киркорова. Об этом проинформировала пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Как утверждается, АО «Социум Трейд» подал в суд на исполнителя из-за долга. В компании утверждают, что в 2020 году на имя Киркорова был оформлен кредит, однако артист не исполнил в полном объеме обязанность по возврату задолженности.

Предварительное слушание по делу состоится 13 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что поклонницы Филиппа Киркорова отсудили у него деньги за то, что не смогли попасть на выступление артиста во время пандемии коронавируса. Одной женщине за отмененное выступление удалось отсудить около 40 тысяч рублей, а второй — 20 тысяч.

В августе бывший концертный директор народного артиста России Филиппа Киркорова рассказал о сложностях работы с певцом. По словам продюсера, грубые ошибки грозят членам коллектива Киркорова увольнением.

