На Филиппа Киркорова подали в суд из-за долга по кредиту

В Таганский суд Москвы поступил иск против Киркорова из-за долга по кредиту

Таганский районный суд Москвы получил иск против российского певца Филиппа Киркорова. Об этом проинформировала пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Как утверждается, АО «Социум Трейд» подал в суд на исполнителя из-за долга. В компании утверждают, что в 2020 году на имя Киркорова был оформлен кредит, однако артист не исполнил в полном объеме обязанность по возврату задолженности.

Предварительное слушание по делу состоится 13 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что поклонницы Филиппа Киркорова отсудили у него деньги за то, что не смогли попасть на выступление артиста во время пандемии коронавируса. Одной женщине за отмененное выступление удалось отсудить около 40 тысяч рублей, а второй — 20 тысяч.

В августе бывший концертный директор народного артиста России Филиппа Киркорова рассказал о сложностях работы с певцом. По словам продюсера, грубые ошибки грозят членам коллектива Киркорова увольнением.