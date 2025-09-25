Российский город затопило ливневыми водами

Улицы Перми затопило после грозы

Пермь затопило после сильных дождей. О последствиях непогоды пишет «Комсомольская правда».

Обрушившиеся на город ливни больше походили на тропические. За ночь в городе выпало 23 миллиметра осадков — это треть месячной нормы. В результате дождевой водой оказались залиты многие улицы города. Пешеходам можно было пройти дороги только вброд. С машин мощными потоками воды срывало колеса и номера: только в районе площади Дружбы, где не наблюдалось ни одной ливневки, было найдено 14 автономеров. Ливневыми водами были затоплены набережная, Комсомольский проспект, шоссе Космонавтов, улицы Куйбышева, Ленина, Мира и Луначарского. Улица Петропавловская превратилась в настоящую полноводную реку. Автомобили скрывались в воде по самый капот.

Ранее дожди накрыли Махачкалу. Всего за три дня город пережил два мощных ливня, затопивших практически все его районы. На проезжей части вода стояла по колено.