Пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке и попали на видео

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Пилоты самолета авиакомпании American Airlines со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке и попали на видео. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что борт готовился к посадке в американском Финиксе, однако экипаж не раскрыл шасси, о чем их предупредила одна из бортовых систем. Пилоты исправили ошибку, но для безопасности решили сесть не сразу, а зайти на второй круг. Они вновь убрали шасси и набрали высоту.

В результате лайнер благополучно приземлился со второго раза.

Ранее на карибском острове Синт-Мартин у самолета оторвало шасси по приземлении — жесткая посадка попала на видео. Уточнялось, что инцидент произошел во время посадки Boeing 737 авиакомпании WestJet в аэропорту принцессы Джулианы.

