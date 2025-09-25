Популярный в России комик оставил кошелек в самолете в Европе и лишился денег

Комик Слава Комиссаренко забыл кошелек в самолете в Европе и лишился денег

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал, как он оставил кошелек в самолете в Европе и лишился денег. Историей о том, как он допустил оплошность и пожалел, юморист поделился в проекте «Давайте вместе сделаем шоу», выпуск опубликован на YouTube.

Комиссаренко уточнил, что неприятный случай произошел, когда он летел из Испании в Германию самолетом испанских авиалиний. По словам юмориста, во время полета он положил кошелек с банковскими картами в карман сиденья и забыл его.

Обнаружив пропажу, комик не стал блокировать одну из банковских карт, поскольку ее было бы тяжело перевыпустить. Как уточнил Комиссаренко, он надеялся на то, что его кошелек найдут, однако этого не произошло.

«Проходит месяц, и тут у меня снимается 37 долларов где-то в центре Мексики в Starbucks. (...) Они начинают ходить и пить кофе, списывается то семь долларов, то пять», — сказал юморист. Он добавил, что в итоге установил лимиты на покупки с использованием этой карты, после чего списания прекратились.

