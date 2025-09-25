Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:36, 25 сентября 2025Интернет и СМИ

Популярный в России комик оставил кошелек в самолете в Европе и лишился денег

Комик Слава Комиссаренко забыл кошелек в самолете в Европе и лишился денег
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: NataliAlba / Shutterstock / Fotodom

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал, как он оставил кошелек в самолете в Европе и лишился денег. Историей о том, как он допустил оплошность и пожалел, юморист поделился в проекте «Давайте вместе сделаем шоу», выпуск опубликован на YouTube.

Комиссаренко уточнил, что неприятный случай произошел, когда он летел из Испании в Германию самолетом испанских авиалиний. По словам юмориста, во время полета он положил кошелек с банковскими картами в карман сиденья и забыл его.

Обнаружив пропажу, комик не стал блокировать одну из банковских карт, поскольку ее было бы тяжело перевыпустить. Как уточнил Комиссаренко, он надеялся на то, что его кошелек найдут, однако этого не произошло.

«Проходит месяц, и тут у меня снимается 37 долларов где-то в центре Мексики в Starbucks. (...) Они начинают ходить и пить кофе, списывается то семь долларов, то пять», — сказал юморист. Он добавил, что в итоге установил лимиты на покупки с использованием этой карты, после чего списания прекратились.

Ранее российская телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее ограбили во время путешествия по Европе. По словам телезвезды, в Италии у нее украли запасной телефон.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Южной Кореи раскрыл «секретное оружие» Ким Чен Ына

    Минобороны показало карту освобожденных в 2025 году территорий

    Путин назвал время исчерпания важного ресурса России

    Японию охватило нашествие медведей. Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?

    Культовая актриса вышла замуж за мужчину спустя 60 лет после знакомства

    В США пообещали противодействовать попыткам отстранить Израиль от ЧМ-2026

    На Украине начнут автоматически ставить на воинский учет мужчин от 25 до 60 лет

    Американский рэпер признался в желании вернуться в Россию с концертом

    Турист исчез в океане на глазах у друзей на Бали во время сильного шторма

    Германия обвинила Россию в «преследовании» своих спутников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости