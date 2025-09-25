Порнозвезда Лили Филлипс пообещала невиданный секс-трюк с участием самолета

Британская порномодель Лили Филлипс, переспавшая с двумя тысячами мужчин, пообещала совершить невиданный секс-трюк и заняться сексом во время прыжка с парашютом. Об этом она рассказала Daily Star.

Филлипс получила скандальную славу после того, как в октябре 2024 года переспала со 101 мужчиной за восемь часов, а в июле 2025-го устроила еще один секс-марафон и переспала с 1113 мужчинами за 12 часов. В беседе с изданием она заявила, что погоня за количеством сексуальных партнеров устарела, она хотела бы посвятить себя чему-то более креативному.

Порнозвезда призналась, что хочет прыгнуть с парашютом и заняться оральным сексом с партнером в полете. «Дело не столько в удовлетворении запросов зрителей, сколько удовлетворении моих собственных потребностей в порно (...) Дело в том, что я сама хотела бы увидеть, как зритель», — объяснила свою задумку Филлипс.

При этом она не сообщила, когда именно собирается осуществить этот секс-трюк.

Ранее сообщалось, что порнозвезду Бонни Блю, которую считают главной соперницей Филлипс, избили во время очередного секс-марафона. Женщина напала на нее в ночном клубе и ударила в челюсть.