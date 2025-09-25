Потери Венгрии из-за отказа от российского газа оценили в миллиарды долларов

Гуйяш: Отказ от российского газа обойдется Венгрии в $10 млрд и 4 процента ВВП

Отказ от российского газа обойдется Венгрии в десять миллиардов долларов и четыре процента ВВП. Так оценил последствия этой меры глава администрации, премьер-министр страны Гергей Гуйяш, его цитирует РИА Новости.

По расчетам Международного валютного фонда (МВФ), в результате отказа от российских энергоресурсов Венгрия пострадает сильнее всего. Потери могут превысить четыре процента ВВП.

«Так что энергетическая безопасность в любом случае не может быть гарантирована», — пояснил Гуяйш на правительственном брифинге.

Как заявил глава МИД страны Петер Сийярто, благодаря «Турецкому потоку» Венгрии удалось увеличить импорт российского газа, несмотря на остановку Киевом транзита. С помощью этого маршрута прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров в Венгрию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину. В 2025 году Будапешт планирует получить 8-8,5 миллиарда кубометров газа и примерно такие же объемы — в 2026-м, выразил надежду Сийярто.

Ранее стало известно, что Евросоюз введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, при помощи пошлин указанные страны хотят побудить искать поставщиков за пределами России, поскольку они остались единственными странами ЕС, таким образом до сих пор финансирующими РФ.

В то же время в Словакии и Венгрии отмечают, что у них нет альтернатив российским газу и нефти по разумной цене.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна покупает российское топливо открыто и прямо, в то время как другие европейские страны делают это тайно и обходными путями.

