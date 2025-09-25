Премьер Польши раскритиковал резкое заявление Трампа в адрес России

Туск: За заявлениями Трампа стоит желание сократить участие США в конфликте

За резкими заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес России стоит желание сократить участие Соединенных Штатов в конфликте на Украине. Об этом в соцсети X заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Президент Трамп сказал, что Украина может при поддержке Европейского союза вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается обещание сократить участие США и переложить ответственность за окончание войны на Европу. Правда лучше иллюзий», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что Украина при помощи со стороны ЕС готова не только вернуть свои территории, но и потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром».

Глава Белого дома также подчеркнул, что США продолжат поставлять оружие НАТО, которая будет «делать с ним то, что считает нужным», включая дальнейшую передачу Киеву.