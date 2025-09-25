Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:13, 25 сентября 2025Мир

Премьер Польши раскритиковал резкое заявление Трампа в адрес России

Туск: За заявлениями Трампа стоит желание сократить участие США в конфликте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Martyna Necko / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

За резкими заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес России стоит желание сократить участие Соединенных Штатов в конфликте на Украине. Об этом в соцсети X заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Президент Трамп сказал, что Украина может при поддержке Европейского союза вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается обещание сократить участие США и переложить ответственность за окончание войны на Европу. Правда лучше иллюзий», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что Украина при помощи со стороны ЕС готова не только вернуть свои территории, но и потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром».

Глава Белого дома также подчеркнул, что США продолжат поставлять оружие НАТО, которая будет «делать с ним то, что считает нужным», включая дальнейшую передачу Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ взорвался на территории российской АЭС

    Россиян предупредили об опасности фотосессий с опавшими листьями

    Российский военкор оценил идею борьбы парашютистов с дронами

    Расческу Бузовой выставили на продажу за 50 тысяч рублей

    Россиянка выехала за рубеж и лишилась квартиры

    Журова объяснила логику принятия решений о допуске российских спортсменов до соревнований

    Еще один ставший депутатом боец СВО заявил о сложении полномочий

    Мать тайно похороненного мусульманами православного бойца СВО встретили в мечети угрозами

    Раскрыто число планируемых к закупке Индией российских Су-57

    В Минске раскрыли подробности новой встречи Путина и Лукашенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости