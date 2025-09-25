Силовые структуры
Проехавшему с тремя мощными бомбами через 6 стран молдаванину вынесли приговор в России

Военный суд приговорил молдаванина Пруняну к 16 годам колонии за доставку СВУ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Коммерсантъ»

1-й Западный окружной военный суд приговорил гражданина Молдавии Мариуса Пруняну к 16 годам заключения за доставку взрывных устройств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Следствие и суд установили, что не позже февраля 2024 года мужчина, находясь на Украине, примкнул к террористическому сообществу, созданному Главным разведывательным управлением Минобороны Украины. По заданию кураторов Пруняну купил машину, получил в Молдавии новый паспорт, где не было отметок о его пребывании на Украине, чтобы отправиться якобы в Санкт-Петербруг для тренировок по тхэквондо.

В Кишиневе мужчина получил взрывные устройства с зарядами массой не менее 1,6 килограмма каждое, которые вмонтировал в аккумулятор и установил его в автомобиль. На нем Пруняну въехал в Россию через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Доставить устройства он должен был в тайники в Волгограде и Саратове, однако на одной из российских заправок 6 апреля 2024 года он был задержан. Устройства изъяли и обезвредили.

Ранее сообщалось, что в Москве суд заочно приговорил активиста Константина Котова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пяти годам колонии за финансирование экстремистской организации.

