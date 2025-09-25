Работавшую менеджером отеля россиянку задержали за госизмену

В Москве 38-летнюю россиянку отправили в СИЗО по делу о госизмене

В Москве в СИЗО Лефортово отправили 38-летнюю россиянку, подозреваемую в государственной измене. Об этом в своем Telegram-канале сообщают «Осторожно, новости».

По данным канала, уголовное дело женщины засекречено. Известно, что ей 38 лет, ее зовут Юлия Ч. и она долгое время работала менеджером в сети отелей и в центральном офисе «Макдоналдс». Ранее она получила 15 суток за мелкое хулиганство.

Ранее Пермский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за госизмену.