Развенчан миф об эффективном средстве для похудения

BMJ: Эффективность яблочного уксуса при похудении не подтверждена

Журнал BMJ Nutrition, Prevention & Health отозвал работу, посвященную эффекту яблочного уксуса в снижении веса у подростков и молодых взрослых с ожирением. Решение принято по соглашению с авторами после того, как эксперты выявили серьезные проблемы с качеством исследования. Об этом сообщается на сайте BMJ.

Как сообщили редакторы, в данных обнаружили статистические ошибки, «невероятные значения» и признаки, указывающие на нарушение принципа случайного распределения участников по группам. Кроме того, у исследования не было предварительной регистрации в клиническом реестре, что нарушает политику BMJ. Попытки воспроизвести результаты провалились.

Авторы признали наличие ошибок, объяснив их «честными недоразумениями» при работе с версиями файлов и форматированием данных. Тем не менее они согласились с решением о ретракции.

Эксперты подчеркивают: подобные случаи ставят под сомнение достоверность модных «чудо-средств» для похудения и подтверждают необходимость строгого контроля качества клинических испытаний.

