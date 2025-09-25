Наука и техника
«Росатом» купит создателя IT-платформ для медицины

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Госкорпорация «Росатом» задумалась приобрести разработчика IT-решений для медицины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на нескольких источников.

Источникам стало известно, что госкорпорация ведет переговоры о приобретении компании «Нетрика Медицина». Фирма разрабатывает и поставляет цифровые решения для государственного и частного здравоохранения. В том числе, информацию подтвердили в «Медскане» — компании, которая частично принадлежит «Росатому».

Представитель «Медсканы» отметил, что «Нетрика Медицина» считается ключевым игроком на рынке Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Она контролирует 53 процента операторов этих услуг. Объединение этих активов позволит создать платформу, охватывающей весь путь пациента. К экосистеме «Нетрики» подключено 8,5 тысячи клиник, обрабатывающих более 90 тысяч документов каждый день.

«Нетрика Медицина» была основана в 2006 году. В 2024 году выручка компании составила 1,1 миллиарда рублей, за год она выросла на 76,5 процента. Чистая прибыль составила 407 миллионов рублей.

В августе стало известно, что Узбекистан запланировал построить большую атомную электростанцию с российской корпорацией «Росатом» в короткий срок. Объект возведут в Джизакском районе.

