Россиянка выехала за рубеж и лишилась квартиры

В Бердянске россиянка отобрала у покинувшей Россию внучки квартиру

В Бердянске россиянка через суд лишила уехавшую из страны внучку подаренной квартиры. Об этом стало известно kp.ru.

В 2021 году пенсионерка заключила договор дарения со своим сыном и его женой, действовавшими от имени несовершеннолетней внучки дарившей. Однако после начала специальной военной операции (СВО) родители вместе с ребенком уехали в недружественную страну, в связи с чем россиянка захотела вернуть квартиру себе.

Получившая подарок семья не могла оформить нотариальный отказ от жилья на расстоянии, поэтому пенсионерка обратилась в суд. Ключевым аргументом стало том, что договор фактически не был исполнен. Внучка женщины и ее родители никогда не проживали в подаренной квартире и не платили за ее содержание — расходы продолжила брать на себя бывшая собственница. С учетом этого суд встал на ее сторону и признал договор недействительным.

