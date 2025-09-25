Мир
14:32, 25 сентября 2025Мир

Российский посол пригрозил НАТО войной при одном условии

Посол Мешков: Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать войну
Виктория Кондратьева
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Если Североатлантический альянс собьет российский самолет под предлогом якобы нарушения им воздушного пространства НАТО, это будет означать войну. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире радиостанции RTL.

«Это будет война», — сказал он.

По словам главы российского диппредставительства, самолеты Североатлантического альянса довольно часто нарушают воздушное пространство России и при этом их никто не сбивает.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса. При этом президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что альянс в таких случаях не должен сбивать воздушные суда РФ.

