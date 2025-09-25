Российский посол пригрозил НАТО войной при одном условии

Посол Мешков: Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать войну

Если Североатлантический альянс собьет российский самолет под предлогом якобы нарушения им воздушного пространства НАТО, это будет означать войну. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире радиостанции RTL.

«Это будет война», — сказал он.

По словам главы российского диппредставительства, самолеты Североатлантического альянса довольно часто нарушают воздушное пространство России и при этом их никто не сбивает.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса. При этом президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что альянс в таких случаях не должен сбивать воздушные суда РФ.