18:45, 25 сентября 2025Из жизни

Самокатчик врезался в светофор, застрял в нем головой и попал на видео

В Китае спасатели 40 минут снимали светофор с головы самокатчика
Никита Савин
Никита Савин

В Китае спасатели около часа снимали светофор с головы самокатчика, который врезался в него. Об этом сообщает Oddity Central.

Инцидент произошел в городе Чэнду, провинция Сычуань, в августе. Ночью мужчина, ехавший на эклетросамокате, сбил временный светофор кубической формы, установленный на улице. Устройство упало, и голова китайца оказалась внутри. На видео, снятое очевидцем, попал момент освобождения самокатчика.

На кадрах видно, как спасатели и медики прибывают на место и осматривают пострадавшего. В итоге они решили разрезать светофор, чтобы освободить мужчину. На это сотрудникам экстренных служб понадобилось около 40 минут. Мужчину доставили в больницу, где он вскоре полностью поправился.

Ранее сообщалось, что пожилой немец на четыре дня застрял в лифте. Его удалось спасти благодаря сыну.

.
