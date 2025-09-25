Наука и техника
10:34, 25 сентября 2025Наука и техника

Apple раскрыла тайну царапин на iPhone 17 Pro

В Apple опровергли, что iPhone 17 Pro и 17 Pro Max быстро царапаются
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В корпорации Apple ответили на претензии пользователей новых iPhone, связанные с царапинами на корпусе смартфонов. Об этом сообщает издание CNet.

Ранее в соцсетях первые пользователи iPhone 17 Pro и 17 Pro Max пожаловались, что корпус их смартфонов легко царапается. Представители Apple в разговоре с CNet заявили, что на алюминиевом корпусе флагманов действительно могут появиться царапины в результате эксплуатации, но большую их часть можно удалить салфеткой. Таким образом компания опровергла информацию о том, что ее смартфоны быстро собирают царапины.

В корпорации также заметили, что используемый во флагманских iPhone алюминий проходит процесс анодирования, то есть на его поверхности образуется оксидная пленка, выполняющая защитные функции. В Apple раскрыли тайну производства iPhone, заметив, что процесс анодирования «превосходит все отраслевые стандарты».

Также в компании признали, что некоторые iPhone 17 Pro и 17 Pro Max покрылись царапинами, пока находились в демонстрационной зоне в магазинах. Это связано со старыми подставками MagSafe, контакт с которыми может привести к исчезновению анодированного слоя. В Apple пообещали заменить подставки, чтобы витринные образцы смартфонов меньше царапались.

В начале сентября руководители Apple объяснили, почему ультратонкий iPhone Air оказался не хуже флагманов iPhone 17 Pro. По их словам, Air разрабатывали для пользователей, которые предпочитают иметь легкий и стильный смартфон.

