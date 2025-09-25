Семейные россияне стали чаще брать кредиты

«Сравни»: Доля женатых и замужних соискателей кредитов резко выросла в России

Доля женатых и замужних граждан среди тех, кто обращается за кредитом, резко выросла за год, увеличившись почти в полтора раза — с 52 до 75 процентов. О том, что семейные россияне стали чаще брать потребительские кредиты, со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» сообщает ТАСС.

Среди других изменений авторы исследования, изучившие заявки на кредиты, указали выросшую за год с 46 до 48 процентов долю женщин-соискательниц, а также снижение с 38 до 35 лет среднего возраста заемщика.

«Молодое поколение все чаще обращается к кредитным продуктам для решения жизненных задач, при этом предпочитая оформлять кредиты после вступления в официальный брак», — интерпретировали данные эксперты.

