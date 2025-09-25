Моя страна
Семилетний россиянин помог спастись отцу с переломами

Семилетний житель Башкортостана Сергей Семенов помог спастись отцу с переломами
Екатерина Ештокина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Семилетний житель Башкортостана Сергей Семенов помог спастись отцу с переломами. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Уфа Башкортостан».

По данным издания, мужчина с сыном отправились кататься на квадроциклах в лесах Белорецкого района. Однако во время катания внедорожник перевернулся, вследствие чего мужчина получил травмы.

Связи на территории, где случилось происшествие, не было. По этой причине мальчик самостоятельно разбил лагерь, где они с отцом переночевали, а на утро Сергей добрался до деревни и привел спасателей. Отмечается, что россиянина собираются наградить.

Ранее в сентябре спасавший козу мэр снял кота с дерева. Мэр Чунского района Иркутской области Николай Хрычов рассказал, что привлек к спасательной операции нужную технику, снял четвероногое с дерева и спустил его на землю.

