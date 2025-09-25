Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
Сегодня
17:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
21:00 (Мск)
ЦСКА
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Финал
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
22:00 (Мск)
Порту
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Утрехт
Сегодня
22:00 (Мск)
Лион
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Овьедо
Сегодня
22:30 (Мск)
Барселона
Испания — Примера|6-й тур
Камила Осорио
Завтра
07:00 (Мск)
Анна Калинская
Пекин (ж)
Адриан Маннарино
Завтра
08:00 (Мск)
Александр Бублик
Пекин (м)
14:18, 25 сентября 2025Спорт

Сербский футболист признался в любви к Санкт-Петербургу

Защитник «Зенита» Эракович: Я очень люблю Петербург, нравится быть в России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сербский защитник футбольного клуба «Зенит» Страхиня Эракович признался, что испытывает теплые чувства к Санкт-Петербургу. Его слова приводит ТАСС.

По словам Эраковича, его полностью устраивает жизнь в Северной столице. «Для меня и моей семьи все супер, очень нравится быть в России, в российском футболе. Я очень люблю город Петербург», — заявил он.

Также спортсмен отметил, что изучал русский язык в школе, но не преуспел в этом. Однако благодаря жизни в России его знания улучшились. «На сегодняшний день могу давать интервью на русском языке», — заключил он.

25-летний Эракович является трехкратным чемпионом Сербии в составе «Црвены Звезды». В его активе один гол в пяти матчах в составе национальной сборной страны. В июле 2023 года спортсмен подписал контракт с «Зенитом» на четыре года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее бывший нападающий французского ПСЖ Гийом Оаро сравнил Москву и Париж. Футболист назвал Москву прекрасным городом и подчеркнул, что был рад приехать в Россию снова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ взорвался на территории российской АЭС

    Премьер Польши раскритиковал резкое заявление Трампа в адрес России

    Известная стилистка назвала самую трендовую одежду на осень

    Создан самый мощный процессор для Android-смартфонов

    Заявивший о пытках клиента адвокат навлек на себя проблемы от ФСБ

    Лидеров ЕС назвали бесхребетными посредственностями

    Водитель минивэна врезался в пару туристов в США и оставил их лежать в луже крови

    Два бандита похитили россиянина ради полумиллиона рублей

    Дерзкие слова Трампа о России не впечатлили Украину

    Россиянам спрогнозировали «космические» цены на бензин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости