14:01, 25 сентября 2025

Снявшего секс в пикапе на видео российского треш-блогера задержали в Таиланде

Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Нарезки / YouTube

Снявшего секс в пикапе на видео российского треш-блогера задержали в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что известного скандальными видео блогера Георгия Дзугкоева задержали в азиатской стране вместе с пенсионеркой, которая является его девушкой. Ему грозит штраф и депортация в Россию. На родине его уже проверяет Следственный комитет.

25 сентября в сети распространились кадры, на которых осетинский блогер Дзугкоев занимается сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде. Предполагалось, что его партнершей была проститутка. Власти Пхукета объявили россиянина в розыск.

