В ФРГ заявили об открытости к передаче Киеву российских активов по плану фон дер Ляйен

Власти Германии открыты к рассмотрению предложения о передаче Украине замороженных российских активов. Соответствующие заявления советника канцлера ФРГ по делам Европы Михаэля Клаусса приводит Politico.

По его словам, речь идет о «новых и жизнеспособных с правовой точки зрения вариантах». Издание пишет, что в связи с намерением использовать до 172 миллиардов евро Берлин оказывает давление на другие страны ЕС, чтобы они поддержали идею во время предстоящего в октябре обсуждения деталей в Копенгагене. Клаусс уточнил, что «украинцам нужны деньги, чтобы дальше закупать оружие, но вариантов не так много».

Речь идет о предложенном председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен плане выделения Украине так называемого «репарационного кредита» с использованием средств России. Согласно ее схеме, возвращать средства Киев должен будет лишь после получения «компенсаций от России», при этом сами активы РФ изыматься не будут.

Идею о том, что Россия получит доступ к своим замороженным активам только после того, как выплатит компенсации, в последнее время регулярно озвучивают и в Брюсселе, и в самой Германии. Об этом, в частности, говорил немецкий канцлер Фридрих Мерц, который вскоре после прихода к власти принялся рассуждать о желании конфисковать замороженные активы России, сделав это «по закону». Он приводил и конкретную сумму, которую РФ якобы должна будет выплатить Украине, — 500 миллиардов евро.

В Москве называют осуществляемые европейцами манипуляции воровством. Президент России Владимир Путин в связи с этим подчеркивал, что РФ стремится минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов, снижая зависимость от западных финансовых институтов из-за их политической ангажированности.

