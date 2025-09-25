Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:23, 25 сентября 2025Экономика

В ФРГ заявили об открытости к передаче Киеву российских активов по плану фон дер Ляйен

В ФРГ заявили о готовности рассмотреть варианты передачи Киеву активов России
Дмитрий Воронин

Фото: Jason Lee / Reuters

Власти Германии открыты к рассмотрению предложения о передаче Украине замороженных российских активов. Соответствующие заявления советника канцлера ФРГ по делам Европы Михаэля Клаусса приводит Politico.

По его словам, речь идет о «новых и жизнеспособных с правовой точки зрения вариантах». Издание пишет, что в связи с намерением использовать до 172 миллиардов евро Берлин оказывает давление на другие страны ЕС, чтобы они поддержали идею во время предстоящего в октябре обсуждения деталей в Копенгагене. Клаусс уточнил, что «украинцам нужны деньги, чтобы дальше закупать оружие, но вариантов не так много».

Речь идет о предложенном председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен плане выделения Украине так называемого «репарационного кредита» с использованием средств России. Согласно ее схеме, возвращать средства Киев должен будет лишь после получения «компенсаций от России», при этом сами активы РФ изыматься не будут.

Материалы по теме:
«Доносятся стоны и жалобы. Все рухнуло» Как разрыв отношений с Россией сказался на Финляндии?
«Доносятся стоны и жалобы. Все рухнуло»Как разрыв отношений с Россией сказался на Финляндии?
19 сентября 2025
«Последствия будут неизбежны» США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?
«Последствия будут неизбежны»США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?
19 сентября 2025

Идею о том, что Россия получит доступ к своим замороженным активам только после того, как выплатит компенсации, в последнее время регулярно озвучивают и в Брюсселе, и в самой Германии. Об этом, в частности, говорил немецкий канцлер Фридрих Мерц, который вскоре после прихода к власти принялся рассуждать о желании конфисковать замороженные активы России, сделав это «по закону». Он приводил и конкретную сумму, которую РФ якобы должна будет выплатить Украине, — 500 миллиардов евро.

В Москве называют осуществляемые европейцами манипуляции воровством. Президент России Владимир Путин в связи с этим подчеркивал, что РФ стремится минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов, снижая зависимость от западных финансовых институтов из-за их политической ангажированности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условия своего ухода с поста президента

    Москвичей предупредили о первых заморозках

    Кариес едва не стоил студентке жизни

    В России высказались о возможном планируемом наступлении ВСУ

    Москвич заколол отверткой «жену на час» и поджег квартиру

    Армия России начала зачистку города в ДНР от бойцов ВСУ

    В Кремле высказались о Казахстане после встречи Токаева и Зеленского

    В Минобороны раскрыли подробности об атаке ВСУ в Черном море

    Частного детектива наказали за слежку за россиянином по заказу клиента

    Российский госслужащий оказался спонсором украинской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости