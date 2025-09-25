Россия
14:22, 25 сентября 2025

Стало известно о досрочной отставке мэра российского города

«Ъ»: Дума Красноуфимска отправила в отставку мэра Конева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: КСК66 / YouTube

Мэра Красноуфимска Михаила Конева досрочно отправили в отставку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области.

Отмечается, что городская дума поддержала решение о досрочном прекращении полномочий Конева. По словам источника издания, мэр сам направил заявление об отставке.

В администрации и думе на данный момент ситуацию не прокомментировали.

Ранее стало известно, что мэр столицы Чувашии города Чебоксар Владимир Доброхотов ушел в отставку через пять дней после данного жителям обещания сделать многое для города. 14 сентября Доброхотов опубликовал пост, в котором поблагодарил чебоксарцев за поддержку и заявил, что гордится тем, что они являются членами «одной команды».

