Стало известно о досрочной отставке мэра российского города

«Ъ»: Дума Красноуфимска отправила в отставку мэра Конева

Мэра Красноуфимска Михаила Конева досрочно отправили в отставку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области.

Отмечается, что городская дума поддержала решение о досрочном прекращении полномочий Конева. По словам источника издания, мэр сам направил заявление об отставке.

В администрации и думе на данный момент ситуацию не прокомментировали.

