18:31, 25 сентября 2025Интернет и СМИ

Телеведущий призвал сбросить бомбу на ООН из-за инцидентов с Трампом

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Ведущий американского телеканала Fox News Джесси Уоттерс возмутился из-за неработающего эскалатора и телесуфлера во время выступления президента США на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В эфире ток-шоу The Five, отрывок которого доступен на сайте телеканала, он призвал уничтожить здание организации.

Уоттерс назвал инциденты с эскалатором и телесуфлером саботажем и подрывной деятельностью. По его словам, Вашингтону в ответ нужно или покинуть ООН, или сбросить бомбу на ее штаб-квартиру. «Но она же находится в Нью-Йорке, да? Могут выпасть осадки... Хорошо, тогда, может, поразим ее газом?» — также сказал ведущий.

После слов Уоттерса о газе коллеги стали возражать ему, и ведущий в ответ предложил снести здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. «Все выйдут из него, и мы снесем здание», — сказал он.

Журналист не стал пояснять, были ли его слова о сбросе бомбы или атаке газом шуткой.

Ранее сообщалось, что Трамп написал письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором призвал расследовать «тройной саботаж» его визита на Генассамблею. Речь идет об остановке эскалатора, сломанном телесуфлере и проблемах со звуком во время его выступления.

Перед этим секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что остановка эскалатора в здании ООН во время визита Трампа могла быть преднамеренной. Она также опубликовала скриншот статьи, согласно которой, сотрудники организации шутили, что могут отключить эскалаторы и лифты, когда в здании будет глава США.

