21:57, 25 сентября 2025

Шварценеггер прокомментировал заявления Трампа о климате

Арнольд Шварценеггер признался, что не был удивлен заявлениям Трампа о климате
Виктория Клабукова

Фото: Noam Galai / Getty Images

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что заявления Дональда Трампа о климатическом кризисе не стали для него сюрпризом. Позицию американского президента по эковопросу он прокомментировал в эфире CNN.

«Что ж, я не удивлен, что он это сказал... Он никогда в это не верил», — отметил звезда боевиков. В интервью телеканалу Шварценеггер признался, что именно климатический вопрос стал для него решающим фактором в выборе, поддержать ли первую предвыборную кампанию Трампа в 2016 году. «И я сказал себе: "Ладно, тогда я не могу быть в его команде"», — вспоминал «Железный Арни».

По мнению Шварценеггера, при такой позиции президента граждане могут обойтись без его поддержки и взять инициативу в свои руки. По его словам, плюрализм в вопросе экологии не должен заставить людей прекратить борьбу с глобальным потеплением.

23 сентября в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дональд Трамп назвал изменение климата величайшей ложью всех времен. Позже в Минэнерго США объявило о прекращении финансирования «зеленых» проектов, одобренных предыдущей администрацией. Решение предполагает отзыв более 13 миллиардов долларов.

