У осужденного «стрелка из Бибирево» нашли сотни пуль

РИА: Более 200 пуль нашли у «стрелка из Бибирево», открывшего огонь по прохожим

Сотрудники силовых структур нашли более 200 пуль в квартире у мужчины, который открыл огонь по прохожим из окна в московском районе Бибирево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, которые имеются в распоряжении агентства.

При осмотре квартиры были обнаружены и изъяты пневматическая винтовка модели GAMO CF-20, а также 205 пуль Pro Hunter калибра 4,5 миллиметра в металлической коробке.

Александр Шихов открыл стрельбу из своей квартиры днем 4 июня 2024 года и вел ее около часа. В результате его действий двое прохожих получили травмы и оказалось повреждено остекление автобуса.

В марте «стрелка из Бибирево» приговорили к 4,5 года колонии общего режима, признав его виновным по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

