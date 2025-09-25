Россия
13:46, 25 сентября 2025

В России обвинили главу МИД Польши в угрозе миру

Депутат Новиков: Героизация украинца за взрыв «Северных потоков» — бандитизм
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Klaudia Radecka / NurPhoto / Getty Images

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ставит под угрозу мировую безопасность, героизируя подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» украинца, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Есть факты политического оппонирования, а есть — политического бандитизма, — сказал Новиков. — Если представитель официальных властей Польши позволяет себе называть героем человека, который по меркам закона, международного права, здравого смысла и по характеру действий является террористом, комментировать его можно только во внепарламентских выражениях».

Допускать такие высказывания и оценки, по мнению политика, означает ставить под удар мировую политику, а значит, и мировую безопасность, которая и так находится под угрозой ввиду происходящих в международном пространстве событий.

«Такие люди ставят мир на грань глобального коллапса. Это выглядит пошло и опасно. Было бы правильно, если б сами участники политического процесса внутри Польши осадили господина Сикорского и объяснили ему недопустимость подобных высказываний», — заключил депутат.

Ранее Сикорский заявил, что Польша готова предоставить политическое убежище и даже наградить орденом украинца Владимира Ж., подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Сикорский также добавил, что для Варшавы Владимир Ж. является героем.

