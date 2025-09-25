Россия
14:27, 25 сентября 2025Россия

В России одобрили проект закона об альтернативах для не сдавших экзамены школьников

В ГД одобрили проект об обучении не сдавших ОГЭ россиян рабочим специальностям
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Госдуме в первом чтении одобрили проект закона об обучении не сдавших Основные государственные экзамены (ОГЭ) после девятого класса россиян рабочим специальностям, передает ТАСС.

По мнению авторов инициативы, нередко провалившие экзамены школьники до пересдачи теряют почти год, который мог бы быть использован в качестве альтернативы для получения рабочей квалификации.

Для них парламентарии предложили предусмотреть возможность пройти профессиональное обучение, по итогам которого сдать как квалификационный экзамен, так и ОГЭ, чтобы получить одновременно аттестат об основном общем образовании и документ о квалификации.

Согласно законопроекту, перечень профессий, по которым не сдавшие экзамены девятиклассники смогут пройти обучение, будет определяться региональными органами власти.

Ранее россиянам рассказали о самых востребованных рабочих специальностях для выпускников. Среди них оказались токари, слесари, штукатуры, маляры, каменщики, укладчики плитки и другие строительные профессии.

