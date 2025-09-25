В России оштрафовали женщину, спасавшую детей во время атаки украинских беспилотников. За что?

Спасавшей детей от дрона ВСУ матери выписали штраф за превышение скорости

Жительница Краснодара нарвалась на штраф при попытке спастись вместе с детьми от налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что семья направлялась в Приморско-Ахтарск, когда украинские дроны предприняли попытки ударить по местности, где проезжала женщина с двумя сыновьями.

Ситуация произошла еще в марте. В общей сложности россиянка заметила около 8-10 летательных аппаратов. Когда два из них сбили, раздался громкий звук, испугавший всех, кто находился в машине.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Опасная ситуация вынудила женщину двигаться быстрее

Тогда женщина, пытаясь уйти от эпицентра происшествия, прибавила скорость. Она ехала более 100 километров в час на участке дороги, где разрешено двигаться со скоростью не более 60 километров в час. Данное нарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего водителю пришел штраф.

Размер штрафа за превышение скорости от 40 до 60 километров в час в России в 2025 году составляет 1500-2250 рублей. За повторное подобное нарушение — 3000-3750 рублей

Тогда россиянка обратилась в суд, где смогла доказать, что другого способа спасти себя и детей у нее не было. В инстанции пошли навстречу и отменили постановление.

Другая россиянка получила штраф за радость от атаки дронов

В прошлом месяце сообщалось, что в Краснодарском крае 31-летней россиянке выписали штраф в размере 30 тысяч рублей за то, что она обрадовалась украинской атаке, наносимой при помощи дронов.

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Сама ситуация произошла на станции Лихая в Ростовской области в июле. Во время налета беспилотников женщина находилась в поезде, следовавшем из Самары в Адлер. В какой-то момент, когда ВСУ пытались ударить по станции, обломки сбитого дрона упали на железнодорожные пути, что повлекло за собой остановку многих пассажирских и грузовых составов. Тогда подсудимая начала радостно кричать фразы, которые в результате расценили как ободрение действий против армии России. Одна из них звучала следующим образом: «Так вам и надо, русские!»

Свою вину в результате она признала и раскаялась.