Жительница Краснодара нарвалась на штраф при попытке спастись вместе с детьми от налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что семья направлялась в Приморско-Ахтарск, когда украинские дроны предприняли попытки ударить по местности, где проезжала женщина с двумя сыновьями.
Ситуация произошла еще в марте. В общей сложности россиянка заметила около 8-10 летательных аппаратов. Когда два из них сбили, раздался громкий звук, испугавший всех, кто находился в машине.
Опасная ситуация вынудила женщину двигаться быстрее
Тогда женщина, пытаясь уйти от эпицентра происшествия, прибавила скорость. Она ехала более 100 километров в час на участке дороги, где разрешено двигаться со скоростью не более 60 километров в час. Данное нарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего водителю пришел штраф.
Размер штрафа за превышение скорости от 40 до 60 километров в час в России в 2025 году составляет 1500-2250 рублей. За повторное подобное нарушение — 3000-3750 рублей
Тогда россиянка обратилась в суд, где смогла доказать, что другого способа спасти себя и детей у нее не было. В инстанции пошли навстречу и отменили постановление.
Другая россиянка получила штраф за радость от атаки дронов
В прошлом месяце сообщалось, что в Краснодарском крае 31-летней россиянке выписали штраф в размере 30 тысяч рублей за то, что она обрадовалась украинской атаке, наносимой при помощи дронов.
Сама ситуация произошла на станции Лихая в Ростовской области в июле. Во время налета беспилотников женщина находилась в поезде, следовавшем из Самары в Адлер. В какой-то момент, когда ВСУ пытались ударить по станции, обломки сбитого дрона упали на железнодорожные пути, что повлекло за собой остановку многих пассажирских и грузовых составов. Тогда подсудимая начала радостно кричать фразы, которые в результате расценили как ободрение действий против армии России. Одна из них звучала следующим образом: «Так вам и надо, русские!»
Свою вину в результате она признала и раскаялась.