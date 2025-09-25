В России отец ученика ворвался в школу, схватил подростка за горло и попал на видео

В Самаре отец ворвался в школу и напал на обидчика сына

В Самаре отец одного из учеников ворвался в школу и напал на обидчика сына. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Самара ДТП».

Как видно на опубликованных кадрах, мужчина схватил подростка за горло, выкручивал ему руки и угрожал расправой. «Хочешь, я тебя прямо тут завалю?» — кричал он. Остановить нападавшего пытались учителя.

По данным 63.RU, конфликт произошел из-за ссоры между школьниками. Сообщается, что по факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в Красноярске отец пришел заступаться за сына и избил стулом двух школьников. Свой поступок мужчина объяснил тем, что у его ребенка начались панические атаки из-за буллинга.