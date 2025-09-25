Россия
16:02, 25 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на попытку удара ВСУ по Курской АЭС

Депутат Швыткин: Попытка удара ВСУ по Курской АЭС — террор
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Попытка удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской атомной электростанции (АЭС) является террористическим актом, который должен быть рассмотрен на международном уровне, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«То, что ВСУ производят удары по гражданской инфраструктуре, по объектам атомной энергетики, — это вопиющий террор», — сказал депутат.

Он также призвал международное сообщество обратить внимание на этот акт и принять соответствующие решения и меры.

«Действия ВСУ относительно Курской АЭС должны рассматриваться на международном уровне. Это прямая угроза не только энергетической безопасности целого ряда территорий, но и жизням мирного населения», — подчеркнул Швыткин.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ взорвался на территории Курской АЭС. Здание посекли осколки, угрозы возгорания на данный момент нет. Электростанция продолжает работать в штатном режиме, пострадавших при попытке атаки нет.

