В России ответили на угрозы вице-президента США из-за переговоров по Украине

Шеремет: Вэнсу следовало предъявить претензии Киеву из-за переговоров по Украине

Депутат Госдумы Михаил Шеремет рекомендовал вице-президенту США Джею Ди Вэнсу предъявить претензии Киеву по теме переговоров по Украине. Этими словами парламентарий ответил на угрозы политика в отношении России, передает РИА Новости.

Шеремет призвал представителя Белого дома не говорить с Россией языком угроз и шантажа. «Путь ультиматумов и давления на Россию ошибочен и заведомо провален», — обозначил он.

Кроме того, депутат заявил, что претензии следует предъявлять не Москве, а Киеву, который стопорит переговорный процесс, в отличие от России, неоднократно проявлявшей готовность к поиску мирных путей завершения конфликта. «Претензии не по адресу. Их следует предъявлять киевскому режиму», — заключил Шеремет.

Ранее Вэнс публично пригрозил России неприятными ответными действиями, если она откажется от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. «Речь идет не об изменении позиции, а о признании реальности», — заявлял он.