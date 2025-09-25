В России появится новый дилерский центр с китайскими машинами

Алиханов: Китайский Li Xiang откроет дилерский центр в России до конца 2025-го

Китайский автоконцерн Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России до конца 2025 года. О появлении нового игрока на рынке сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

По словам министра, дилерский центр планируют запустить уже осенью.

«Наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти. Во всяком случае, мы их связали сейчас с нашими сертификационными органами, с нашим институтом НАМИ будем им в этом вопросе помогать», — заявил Алиханов.

Китайская Sinomach Auto озвучила планы открыть официальный канал продаж автомобилей Li Auto в России в четвертом квартале текущего года. Первыми на рынке появятся модели Lixiang L6, L7 и L9, которые в последние годы поставляются в РФ неофициально. По данным «Автостата», в России продали 29,6 тысячи автомобилей Li Auto.

В 2025 году в Россию чаще всего ввозили по параллельному импорту новые автомобили японского бренда Toyota и немецкой марки BMW, заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Топ-3 замкнул китайский концерн Geely (9,8 процента). В топ-5 самых востребованных у российских импортеров марок также вошли немецкий Mercedes-Benz (6,7 процента) и китайский производитель гибридных машин и электрокаров Lixiang (6,2 процента).