Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:00, 25 сентября 2025Экономика

В России появится новый дилерский центр с китайскими машинами

Алиханов: Китайский Li Xiang откроет дилерский центр в России до конца 2025-го
Вячеслав Агапов

Фото: Jason Lee / Reuters

Китайский автоконцерн Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России до конца 2025 года. О появлении нового игрока на рынке сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

По словам министра, дилерский центр планируют запустить уже осенью.

«Наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти. Во всяком случае, мы их связали сейчас с нашими сертификационными органами, с нашим институтом НАМИ будем им в этом вопросе помогать», — заявил Алиханов.

Китайская Sinomach Auto озвучила планы открыть официальный канал продаж автомобилей Li Auto в России в четвертом квартале текущего года. Первыми на рынке появятся модели Lixiang L6, L7 и L9, которые в последние годы поставляются в РФ неофициально. По данным «Автостата», в России продали 29,6 тысячи автомобилей Li Auto.

В 2025 году в Россию чаще всего ввозили по параллельному импорту новые автомобили японского бренда Toyota и немецкой марки BMW, заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Топ-3 замкнул китайский концерн Geely (9,8 процента). В топ-5 самых востребованных у российских импортеров марок также вошли немецкий Mercedes-Benz (6,7 процента) и китайский производитель гибридных машин и электрокаров Lixiang (6,2 процента).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

    Суд вынес обвинительный приговор экс-президенту Франции

    Президент баскетбольного ЦСКА оценил возможность возвращения российских команд в Евролигу

    Развенчан миф об эффективном средстве для похудения

    71-летний пассажир залез под одежду к спящей попутчице в самолете

    Россиянин надругался над женщиной и остался на свободе

    С известной российской ведущей взыскали долг в пользу коллекторов

    Слитки золота и серебра нашли под полом выезжающего из России автобуса

    В России появится новый дилерский центр с китайскими машинами

    Лидер российской ОПГ 90-х сбежал из зоны СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости