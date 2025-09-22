В России назвали самые часто ввозимые по параллельному импорту машины

«Автостат»: Toyota и BMW — самые часто ввозимые по параллельному импорту машины

В 2025 году в Россию больше всего ввозили по параллельному импорту новые автомобили японского бренда Toyota и немецкой марки BMW. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Руководители вышеуказанных концернов запретили официальные поставки новых автомобилей в Россию после начала боевых действий на Украине. В результате сейчас авто этих брендов завозятся в РФ по программе параллельного импорта — напрямую из стран-производителей через посредников или через третьи государства.

Лидером рейтинга оказалась Toyota. На долю японской марки в январе-августе 2025 года пришлось в общей сложности 18,1 процента всех ввезенных по параллельному импорту в Россию авто. На втором месте расположился BMW с результатом в 11 процентов, а топ-3 замкнул китайский концерн Geely (9,8 процента). В топ-5 самых востребованных у российских импортеров марок также вошли немецкий Mercedes-Benz (6,7 процента) и китайский производитель гибридных машин и электрокаров — Lixiang (6,2 процента), резюмировал Целиков.

В целом за первые восемь месяцев этого года в Россию по параллельному импорту завезли 70,8 тысячи новых автомобилей. В сравнении с тем же периодом 2024-го показатель сократился на 40 процентов. Обрушение ввоза машин по этой схеме наблюдается на фоне регулярного повышения утильсбора.

Ранее сообщалось о подготовке Минпромторгом изменений в схему уплаты этого вида взносов. В ведомстве предложили пересмотреть методику расчета для ввозимых в страну импортных легковушек категории M1. Базовую ставку «утиля» для этого типа авто захотели формировать исходя из объема двигателя. Льготные ставки останутся лишь для машин с двигателями, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил. Самыми подорожавшими авто к 1 ноября при таком раскладе окажутся Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe, утверждал Целиков.