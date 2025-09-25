Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:11, 25 сентября 2025Мир

В США опять задержали иностранного лидера

Полиция остановила президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна из-за кортежа Трампа
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Полиция Нью-Йорка остановила президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и не дала ему покинуть здание ООН из-за того, что параллельно проезжал кортеж американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает RT.

В частности, глава государства стоял и ждал, когда все сопровождающие Трампа средства проедут. В то же время охрана Ли Чжэ Мёна пыталась уточнить у полиции, когда возникнет возможность поехать.

Ранее президента Франции Эммануэля Макрона задержала полиция, когда он ехал по Нью-Йорку после своего выступления в штаб-квартире ООН. Уточняется, что это произошло из-за перекрытия улицы из-за кортежа Трампа. Главе государства пришлось позвонить своему американскому коллеге, однако, вероятно, Трамп не смог ему помочь и Макрону пришлось продолжить путь пешком.

Также полиция мегаполиса останавливала делегацию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Умер легендарный английский рок-музыкант Дэнни Томпсон

    Крушение бизнес-джета из-за неудачного приземления в Южной Америке попало на видео

    Украинский телеканал дорисовал слушателей в пустом зале на выступлении Зеленского в ООН

    Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC у Белого дома

    Xiaomi представила смартфон с двумя экранами

    В России рассказали об экспедиции к дальним планетам Солнечной системы

    Назван крадущий кальций из организма напиток

    Назван самый популярный у россиян регион страны для отдыха в выходные

    Москвичей возмутили непристойные медведи во дворе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости