В США опять задержали иностранного лидера

Полиция остановила президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна из-за кортежа Трампа

Полиция Нью-Йорка остановила президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и не дала ему покинуть здание ООН из-за того, что параллельно проезжал кортеж американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает RT.

В частности, глава государства стоял и ждал, когда все сопровождающие Трампа средства проедут. В то же время охрана Ли Чжэ Мёна пыталась уточнить у полиции, когда возникнет возможность поехать.

Ранее президента Франции Эммануэля Макрона задержала полиция, когда он ехал по Нью-Йорку после своего выступления в штаб-квартире ООН. Уточняется, что это произошло из-за перекрытия улицы из-за кортежа Трампа. Главе государства пришлось позвонить своему американскому коллеге, однако, вероятно, Трамп не смог ему помочь и Макрону пришлось продолжить путь пешком.

Также полиция мегаполиса останавливала делегацию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.