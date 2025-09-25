Мир
В США заявили о невозможности победить Россию

Миршаймер: Украина однозначно не сможет одержать победу над Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украина однозначно не сможет одержать победу над Россией. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.

«Как вообще кто-то может утверждать, что Европа и Украина могут сделать то, что не получилось вместе у Европы, США и Украины? Ответ таков: ничего они не смогут», — отметил он.

Миршаймер также усомнился в эффективности нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в военном плане у украинских войск «связаны руки, у них серьезные неприятности на поле боя».

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс в беседе с «Лентой.ру» заявил, что конфликт на Украине, вероятнее всего, продолжится до полной победы России.

