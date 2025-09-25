В США заявили о полете российских самолетов вблизи Аляски

В США заявили о якобы полете российских военных самолетов вблизи Аляски

Американские военные утверждают, что российские военные самолеты якобы совершили полет вблизи Аляски в международном воздушном пространстве. Об этом сообщает журнал Newsweek.

В частности, уточняется, что речь идет о двух Ту-95 и двух Су-35. При этом подчеркивается, что они не нарушали воздушное пространство США и Канады. В связи с этим полет не рассматривается Вашингтоном как возможная «угроза».

24 сентября Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски. При этом уточнялось, что самолеты России оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство двух североамериканских государств.