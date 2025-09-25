Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:25, 25 сентября 2025Мир

В США заявили о полете российских самолетов вблизи Аляски

В США заявили о якобы полете российских военных самолетов вблизи Аляски
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Американские военные утверждают, что российские военные самолеты якобы совершили полет вблизи Аляски в международном воздушном пространстве. Об этом сообщает журнал Newsweek.

В частности, уточняется, что речь идет о двух Ту-95 и двух Су-35. При этом подчеркивается, что они не нарушали воздушное пространство США и Канады. В связи с этим полет не рассматривается Вашингтоном как возможная «угроза».

24 сентября Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски. При этом уточнялось, что самолеты России оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство двух североамериканских государств.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ взорвался на территории российской АЭС

    Россиян предупредили об опасности фотосессий с опавшими листьями

    Российский военкор оценил идею борьбы парашютистов с дронами

    Расческу Бузовой выставили на продажу за 50 тысяч рублей

    Россиянка выехала за рубеж и лишилась квартиры

    Журова объяснила логику принятия решений о допуске российских спортсменов до соревнований

    Еще один ставший депутатом боец СВО заявил о сложении полномочий

    Мать тайно похороненного мусульманами православного бойца СВО встретили в мечети угрозами

    Раскрыто число планируемых к закупке Индией российских Су-57

    В Минске раскрыли подробности новой встречи Путина и Лукашенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости