Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:23, 25 сентября 2025Путешествия

В Турции работники подняли на корабль не выжившего туриста и продолжили пенную вечеринку

The Mirror: В Турции не выжившего туриста подняли на судно и продолжили праздник
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Windmill Excursions / YouTube

В Турции работники подняли на корабль не выжившего туриста и продолжили пенную вечеринку. Об этом пишет газета The Mirror.

Питер Колвилл отправился на семейный отдых в Аланью со своей большой семьей из десяти человек, среди которых были его дети и внуки. В один из дней они отправились в небольшую поездку на «пиратском» корабле с развлекательной программой для туристов. В нее входили диджей, снорклинг и пенная вечеринка. На судне присутствовало около 600 гостей.

Материалы по теме:
«Райское место» Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
«Райское место»Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
21 июня 2025
Небанальная Турция: топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
Небанальная Турция:топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
7 июля 2024

Во время второй остановки у пляжа Клеопатры Колвилл исчез. Через некоторое время его обнаружили другие отдыхающие плавающим в воде лицом вниз. Уже бездыханного мужчину затащили на палубу. Работники судна сделали ему искусственное дыхание, а затем просто накрыли туриста полотенцем и продолжили праздник.

По воспоминаниям его дочери, бармен объявил о том, что ее отец не выжил, а остальной персонал просто стоял рядом и наблюдал за происходящим. Позже прибыла береговая охрана, которая увезла Колвилла в больницу, где, как было установлено, его не смогли спасти.

Ранее турист из Шотландии поехал с семьей на курорт в Турции, пошел купаться в море и не выжил. Трагедия произошла недалеко от Мармариса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

    Суд вынес обвинительный приговор экс-президенту Франции

    Президент баскетбольного ЦСКА оценил возможность возвращения российских команд в Евролигу

    Развенчан миф об эффективном средстве для похудения

    71-летний пассажир залез под одежду к спящей попутчице в самолете

    Россиянин надругался над женщиной и остался на свободе

    С известной российской ведущей взыскали долг в пользу коллекторов

    Слитки золота и серебра нашли под полом выезжающего из России автобуса

    В России появится новый дилерский центр с китайскими машинами

    Лидер российской ОПГ 90-х сбежал из зоны СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости