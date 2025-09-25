The Mirror: В Турции не выжившего туриста подняли на судно и продолжили праздник

В Турции работники подняли на корабль не выжившего туриста и продолжили пенную вечеринку. Об этом пишет газета The Mirror.

Питер Колвилл отправился на семейный отдых в Аланью со своей большой семьей из десяти человек, среди которых были его дети и внуки. В один из дней они отправились в небольшую поездку на «пиратском» корабле с развлекательной программой для туристов. В нее входили диджей, снорклинг и пенная вечеринка. На судне присутствовало около 600 гостей.

Во время второй остановки у пляжа Клеопатры Колвилл исчез. Через некоторое время его обнаружили другие отдыхающие плавающим в воде лицом вниз. Уже бездыханного мужчину затащили на палубу. Работники судна сделали ему искусственное дыхание, а затем просто накрыли туриста полотенцем и продолжили праздник.

По воспоминаниям его дочери, бармен объявил о том, что ее отец не выжил, а остальной персонал просто стоял рядом и наблюдал за происходящим. Позже прибыла береговая охрана, которая увезла Колвилла в больницу, где, как было установлено, его не смогли спасти.

Ранее турист из Шотландии поехал с семьей на курорт в Турции, пошел купаться в море и не выжил. Трагедия произошла недалеко от Мармариса.