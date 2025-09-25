Забота о себе
09:31, 25 сентября 2025

Врач назвал причины появления пугающего ночного симптома

Терапевт Хан: Сонный паралич возникает из-за пробуждения в фазе быстрого сна
Сонный паралич — пугающее, но безвредное явление, уверяет врач-терапевт Амир Хан. Причину появления страшного ночного симптома он назвал в ролике, о котором пишет Daily Mirror.

Хан рассказал, что сонным параличом называют состояние, когда человек находится на грани сна и бодрствования. По словам врача, в этот момент люди не могут пошевелиться, ощущают давление на грудь, а иногда видят галлюцинации.

Терапевт объяснил, что эти пугающие ощущения возникают из-за резкого пробуждения в момент, когда мозг находится в фазе быстрого сна. «В этой фазе мышцы временно обездвижены, и мозгу требуется несколько секунд, иногда минут, чтобы адаптироваться к реальности», — отметил Хан.

Врач подчеркнул, что сонный паралич неопасен для здоровья. Однако, по его словам, можно предотвратить приступы, если меньше нервничать, а также соблюдать режим и гигиену сна.

Ранее гематолог Мануэль Висо предупредил, что спать лицом вниз опасно. По его словам, в этой позе излишнюю нагрузку испытывают шейный и поясничный отделы позвоночника.

