Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:32, 25 сентября 2025Бывший СССР

Захарова назвала самые русские регионы России

Захарова назвала Донбасс, Новороссию и Белгородскую область самыми русскими
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Прифронтовая Белгородская область и регионы Донбасса и Новороссии — самые русские по духу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Донецкая, Луганская народные республики, республика Крым, Херсонская, Запорожская области и также прифронтовая Белгородская область. Более русских по духу регионов сейчас, наверное, не найти», — заявила дипломат.

Она отметила, что гражданские качества, которые жители этих регионов демонстрируют в ходе проведения специальной военной операции, напоминают о подвигах русского народа в ходе Великой Отечественной войны.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Согласно тексту указа, дипломат была представлена к награде за вклад в реализацию внешнеполитического курса России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мир накрыла эпидемия аутизма. В этом винят парацетамол. Действительно ли так опасно лекарство, популярное в России?

    Мать пятерых детей арестовали в аэропорту Японии из-за чемодана с двойным дном

    Самокатчик врезался в светофор, застрял в нем головой и попал на видео

    Наталья Водянова в полупрозрачном корсете посетила благотворительный ужин

    Признание разбившего лицо россиянки в магазине мужчины попало на видео

    В России отреагировали на экстренное совещание генералов и адмиралов Пентагона

    Пес-татарин взорвал соцсети

    ЦБ понизил курс доллара

    В нежилом российском доме обнаружили 18 пленников

    Пассажиры начали есть свои паспорта прямо во время рейса и напугали попутчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости