20:12, 26 сентября 2025

Артемий Лебедев призвал государство поставить вопрос ребром в одной сфере

Мария Большакова
Фото: freestocks / Unsplash

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал государство поставить вопрос ребром в одной сфере. В выпуске подкаста «Да-Да — Нет-Нет», доступном в соцсети «ВКонтакте», он уточнил, что речь идет о системах родительского контроля.

Дизайнер пожаловался, что пытался ограничивать детей в использовании гаджетов, однако у него не получилось. По словам блогера, не на всех электронных устройствах можно установить родительский контроль. Он объяснил, что ребенок, у которого закончился лимит времени, например, на компьютере, может взять игровую приставку или телефон, где таких ограничений нет.

«Потому что корпорации — ни Apple, ни Google — не хотят помогать родителям. Я бы на месте государств поставил бы вопрос ребром, типа: "Чтобы завтра был такой родительский контроль, чтобы он работал"», — сказал Лебедев о нужности такой меры.

Ранее блогер похвалил российскую пропаганду. Он заявил, что страна доносит до других стран правдивую информацию о происходящем в мире.

