Белоусов вручил медали отличившимся участникам СВО

Глава Минобороны Белоусов вручил медали отличившимся участникам СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил медали отличившимся участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«В Национальном центре управления обороной Российской Федерации Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали "Золотая Звезда" — и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что каждый из бойцов способствует укреплению обороны и защите суверенитета России. Награды, врученные им, являются знаком признания солдат перед страной.

Ранее Белоусов обратился к войскам в зоне СВО. Он назвал действия личного состава бригады образцом выполнения воинского долга, исключительной храбрости и высокого профессионализма.

