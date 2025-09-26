Появились кадры боя российских военных с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море

Бой российских военных с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море сняли на видео

Бой российских военных с катерами-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море сняли на видео. Кадры появились в распоряжении Telegram-канала «Изнанка».

Снаряженные взрывчаткой безэкипажные катера ВСУ попали под огонь крупнокалиберноного стрелкового оружия, а также подверглись ударам барражирующих боеприпасов. В итоге украинские катера были уничтожены, мощные взрывы попали на видео.

Авторы публикации не уточнили, когда были сняты кадры. Известно, что ВСУ пытались атаковать российское побережье Черного моря с помощью безэкипажных катеров 24 сентября.

Экс-вагнеровец Condottiero отмечал, что боестолкновения с ВСУ вышли на новый уровень, — об этом свидетельствуют действия российских военных при отражении атак на акватории портов.