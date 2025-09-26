Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:45, 26 сентября 2025Россия

Появились кадры боя российских военных с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море

Бой российских военных с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море сняли на видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Бой российских военных с катерами-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море сняли на видео. Кадры появились в распоряжении Telegram-канала «Изнанка».

Снаряженные взрывчаткой безэкипажные катера ВСУ попали под огонь крупнокалиберноного стрелкового оружия, а также подверглись ударам барражирующих боеприпасов. В итоге украинские катера были уничтожены, мощные взрывы попали на видео.

Авторы публикации не уточнили, когда были сняты кадры. Известно, что ВСУ пытались атаковать российское побережье Черного моря с помощью безэкипажных катеров 24 сентября.

Экс-вагнеровец Condottiero отмечал, что боестолкновения с ВСУ вышли на новый уровень, — об этом свидетельствуют действия российских военных при отражении атак на акватории портов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Российская певица отправила ящик соленых огурцов Памеле Андерсон

    Названы цели массированного и групповых ударов ВС России в зоне СВО

    Мужчине пересадят сразу пять органов от одного донора

    «Русская община» отреагировала на переименование казачьей станицы в Чечне

    Эрдоган высказался об Украине после переговоров с Трампом

    Найден способ повернуть вспять возрастное ухудшение зрения

    Российская супермодель в бюстгальтере продефилировала на Неделе моды

    Москва станет тропиками

    Бывший проректор РУДН оказалась в СИЗО из-за гранта по изучению русского языка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости