Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:28, 26 сентября 2025Бывший СССР

Бывший евродепутат признался в получении взяток от экс-депутата Рады

Экс-евродепутат Гилл признался в получении взяток от экс-депутата Рады Волошина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eric Vidal / Pool / Reuters

Бывший член Европарламента Нэйтан Гилл признал себя виновным в получении взяток от экс-депутата Верховной рады Олега Волошина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

Он пояснил, что делал заявления в политических интересах Волошина в обмен на денежное вознаграждение. Отмечается, что это происходило в период с января 2018 года по февраль 2020 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал справедливо наказать пойманных на взятке украинских чиновников. По его словам, антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

    Посольство высказалось об осуществлении операций с российскими активами

    Мерц заявил о конце мира в Германии

    В украинском городе в результате стрельбы погиб президент Федерации самбо

    В Венгрии назвали заявления Зеленского о дронах истерикой

    Россия предостерегла Европу от циничного шага

    Лавров встретился с главой МИД Индии

    Стало известно о морге во Львове с множеством тел солдат ВСУ

    Трамп признал право двух стран на покупку российских энергоносителей

    В Кремле заявили об ожидании реакции Трампа на одну идею Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости