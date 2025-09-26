Экс-евродепутат Гилл признался в получении взяток от экс-депутата Рады Волошина

Бывший член Европарламента Нэйтан Гилл признал себя виновным в получении взяток от экс-депутата Верховной рады Олега Волошина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

Он пояснил, что делал заявления в политических интересах Волошина в обмен на денежное вознаграждение. Отмечается, что это происходило в период с января 2018 года по февраль 2020 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал справедливо наказать пойманных на взятке украинских чиновников. По его словам, антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.