12:26, 26 сентября 2025

Бывший проректор РУДН оказалась в СИЗО из-за гранта по изучению русского языка

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Тверской суд Москвы арестовал бывшего проректора РУДН Анжелу Должикову, обвиняемую в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следователя женщину отправили в СИЗО на два месяца. В просьбе адвокатов избрать ей более мягкую меру пресечения было отказано.

По данным МВД, Должикова обеспечила подписание соглашения с Министерством просвещения России на получение гранта для развития курируемого ею направления. В рамках этого были заключены фиктивные договоры с аффилированными компаниями по усовершенствованию программ изучения русского языка. На самом деле работы выполнялись сотрудниками вуза. Ущерб оценивается в миллион рублей.

Должикову задержали осенью 2024 года. Ей назначили запрет определенных действий.

