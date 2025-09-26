Ценности
21:47, 26 сентября 2025Ценности

Дакота Джонсон в прозрачном платье без бюстгальтера посетила кинофестиваль

Актриса Дакота Джонсон в откровенном образе посетила кинофестиваль в Цюрихе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Joshua Sammer / Getty Images

Американская актриса Дакота Джонсон в откровенном образе посетила международный кинофестиваль в Цюрихе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» появилась на мероприятии в ярко-синем платье с облегающим прозрачным верхом и пышной юбкой. При этом она отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав обнаженную грудь.

В то же время знаменитость распустила гладко уложенные волосы и сделала макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее в сентябре Дакота Джонсон в прозрачном платье также посетила благотворительный вечер Kering Foundation Caring.

