Дакота Джонсон в прозрачном платье без бюстгальтера посетила кинофестиваль

Актриса Дакота Джонсон в откровенном образе посетила кинофестиваль в Цюрихе

Американская актриса Дакота Джонсон в откровенном образе посетила международный кинофестиваль в Цюрихе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» появилась на мероприятии в ярко-синем платье с облегающим прозрачным верхом и пышной юбкой. При этом она отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав обнаженную грудь.

В то же время знаменитость распустила гладко уложенные волосы и сделала макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее в сентябре Дакота Джонсон в прозрачном платье также посетила благотворительный вечер Kering Foundation Caring.