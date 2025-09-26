Мир
Детали плана Трампа по сектору Газа раскрыли

Al Hadath: США не допустят аннексию Израилем Западного берега
Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

План президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа предусматривает гарантии того, что Западный берег реки Иордан не будет аннексирован Израилем. Детали плана раскрыл телеканал Al Hadath.

«Трамп заверил журналистов, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег, отвергнув призывы некоторых правых политиков в Тель-Авиве, которые хотят распространить суверенитет и разрушить надежды на создание палестинского государства», — указано в сообщении.

Отмечается, что обязательства по обеспечению неприкосновенности Западного берега будет исполнять Вашингтон. Помимо этого, план Трампа включает в себя немедленное прекращение огня в секторе Газа, освобождение израильских заложников и палестинских заключенных, а также прекращение правления палестинского движения ХАМАС в анклаве.

Ранее сообщалось, что Израиль может испортить отношения с США в случае аннексии Западного берега. «Арабские государства предупредили, что аннексия может подорвать соглашения, что, в свою очередь, пошатнет надежды Трампа на утверждение своего наследия как миротворца», — говорится в статье.

